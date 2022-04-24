ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Очная встреча команд состоялась на стадионе «Мегаспорт».
24 апреля 2022 17:22
автор: Владислав Корегин

Баскетболисты ЦСКА одержали домашнюю победу над «Нижним Новгородом» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Отметим, что армейцы обыграли своего соперника со счетом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20). Самым результативными игроками в составе красно-синих стали Никола Милутинов и Уилл Клайберн, набравшие по 23 очка. У соперника лучшим по этому показателю стал Илья Платонов (18 очков).

Таким образом, ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет 27 апреля в Нижнем Новгороде.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ
Очная встреча команд состоялась на стадионе «Мегаспорт».
24.04.2022 17:22
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Игрок «Зенита» Бэрон признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам апреля
Американец помог петербургской команде обыграть «Локомотив-Кубань» и «Цмоки-Минск».
22.04.2022 16:58
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Определились все пары 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Первые матчи плей-офф состоятся 22 апреля.
17.04.2022 21:35
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
«ПАРМА» победила «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Клуб из Перми занял пятое место.
17.04.2022 17:51
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Илона Корстин: ЦСКА победил в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ за счет класса
Плей-офф стартует 1 мая.
16.04.2022 19:52
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в своем последнем матче регулярного чемпионата
Белорусский клуб досрочно лишился шансов на попадание в плей-офф.
16.04.2022 16:09
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Кто сыграет в плей-офф НБА: список всех участников
Турнир стартует 16 апреля.
16.04.2022 10:48
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ с разницей в 20 очков
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
13.04.2022 21:29
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Шведский нападающий Йеребко объяснил свое решение подписать контракт с ЦСКА
Баскетболист присоединился к армейской команде 30 марта этого года.
08.04.2022 14:31
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Сербский баскетболист Йокич установил рекорд в НБА
Центровой выступает за «Денвер».
08.04.2022 09:34
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Человек-амфибия. Как гений плавания Александр Попов «не спеша» обгонял всех
В этом году российскому спорту исполняется 30 лет, и по такому случаю мы решили вспомнить самых ярких звезд и самые яркие победы за этот период. Наш первый герой – легендарный пловец-спринтер, четырехкратный олимпийский чемпион.
От Могильного до Капризова: все россияне, набиравшие 100 и более очков за сезон в НХЛ
Кирилл Капризов после гола и трех передач в недавнем матче с «Сиэтлом» набрал 101 очко в чемпионате НХЛ-2021/22. До него трехзначный рубеж в рамках одного заокеанского сезона преодолевали только шестеро россиян.
«ЦСКА и «Динамо» сейчас больше мучаются, чем играют, поэтому будет 1:1″. Ловчев — о столичном дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» сценарий центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - «Динамо» (24 апреля, 19:30).
«Без Бакаева красно-белые могут проиграть всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги в Ростове-на-Дону (24 апреля, 16:30).
У Кучерова — первая звезда, у Малкина — дубль после дисквала. Сериал «Русские в НХЛ» продолжается (видео)
Гол и два результативных паса Никиты Кучерова привели «Тампу» к победе над «Нэшвиллом» (6:2), а Евгений Малкин дважды отличился в выездном матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (7:2).
Один удар решает всё! Как Фьюри «прикончил» Уайта в британском дерби
На «Уэмбли» прошел грандиозный по афише бой, в котором чемпион супертяжелой категории Тайсон Фьюри отстоял титул WBC, отправив Диллиана Уайта в нокаут.
«Сочи» снова третий, «Уфа» снова вылетает, Агаларов снова забивает. Промежуточные итоги 26-го тура РПЛ
О самом интересном в субботних матчах Российской Премьер-Лиги.
«До этого Мампасси играл в Мариуполе, а это другой уровень…» Цорн — о новичках и перспективах «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ (2:1) ответил на актуальные вопросы о клубе.
Роналду забил 100 голов в АПЛ! И остался без Лиги чемпионов?
«МЮ», несмотря на очередной гол Роналду, проиграл важнейший матч «Арсеналу» (1:3) и с большой вероятностью останется без главного еврокубка на следующий сезон.
Новый супертренер или мода «а ля Плющенко»? Почему все бегут к Соколовской
Одна из самых талантливых фигуристок России Софья Самоделкина переходит от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Это не первое громкое пополнение за последние месяцы в группе тренера Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика