ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» во втором матче серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА одержали домашнюю победу над «Нижним Новгородом» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Отметим, что армейцы обыграли своего соперника со счетом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20). Самым результативными игроками в составе красно-синих стали Никола Милутинов и Уилл Клайберн, набравшие по 23 очка. У соперника лучшим по этому показателю стал Илья Платонов (18 очков).

Таким образом, ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0. Третий матч пройдет 27 апреля в Нижнем Новгороде.