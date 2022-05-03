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«Локомотив-Кубань» не может вылететь в Москву из-за эвакуации аэропорта в Ставрополе

Пока неясно, как команда доберется до столицы.
03 мая 2022 17:57
автор: Александр Поволоцкий

Краснодарский «Локомотив-Кубань» пока не может вылететь в Москву на полуфинал Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

Членов команды вместе с другими пассажирами были эвакуированы из аэропорта Ставрополя.

«Игроки и тренерский штаб «Локомотива-Кубани» вместе с другими пассажирами срочно эвакуированы из аэропорта Ставрополя имени А. В. Суворова. Рейс, на котором команда должна была отправиться в Москву на матчи полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА, сначала был перенесен на полтора часа, а через пять минут сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первый матч полуфинала запланирован на 5 мая.

источник: ТАСС
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