Гомельский высказался по поводу возможного ухода главного тренера ЦСКА Итудиса в «Фенербахче»

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал слухи о том, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис может покинуть стан армейцев по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно о том, что руководство «Фенербахче» заинтересовано в приглашении 51-летнего специалиста. Сообщалось, что турецкий клуб готов предложить греческому наставнику контракт на три года.

– Вопрос, который решат между собой Итудис и Ватутин. Очень много изменений произойдёт в российских клубах этим летом, – сказал Гомельский на своем официальном сайте.

Напомним, что Итудис возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под руководством греческого специалиста красно-синие дважды выиграли Евролигу, а также шесть раз становились победителями Единой лиги ВТБ.