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«Зенит» на своей площадке победил УНИКС во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Больше всего очков в прошедшей встрече набрал игрок казанцев Лоренцо Браун (25).
08 мая 2022 18:16
автор: Владислав Корегин

Баскетболисты «Зенита» смогли сравнять счет в полуфинальном серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Отметим, что сегодня, 8 мая, клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл своего соперника во втором матче со счетом 76:67 (21:15, 19:18, 20:14, 16:20). Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Лоренцо Браун, набравший 25 очков.

Добавим, что в данный момент команды одержали по одной победе в серии. В первой игре клуб из Татарстана оказался сильнее сине-бело-голубых – 74:65. Третий матч серии состоится 11 мая в Казани.

источник: «Советский спорт»
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«Зенит» на своей площадке победил УНИКС во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Больше всего очков в прошедшей встрече набрал игрок казанцев Лоренцо Браун (25).
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