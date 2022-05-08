«Зенит» на своей площадке победил УНИКС во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Зенита» смогли сравнять счет в полуфинальном серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Отметим, что сегодня, 8 мая, клуб из Санкт-Петербурга дома обыграл своего соперника во втором матче со счетом 76:67 (21:15, 19:18, 20:14, 16:20). Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Лоренцо Браун, набравший 25 очков.

Добавим, что в данный момент команды одержали по одной победе в серии. В первой игре клуб из Татарстана оказался сильнее сине-бело-голубых – 74:65. Третий матч серии состоится 11 мая в Казани.