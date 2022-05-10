«Локомотив-Кубань» добился домашней победы над ЦСКА в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на своей площадке обыграли ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Отметим, что встреча прошла сегодня, 10 мая, в Краснодаре и завершилась победой железнодорожников со счетом 94:82 (21:25, 33:24, 17:17, 23:16). Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Мотли Джонатан, набрав 33 очка. У армейцев больше всего очков набрал нападающий Уильям Клайберн (19).

Таким образом, «Локомотив-Кубань» сократил отставание в серии с ЦСКА – 1-2. Четвертая игра между командами состоится 12 мая в Краснодаре.

Добавим, что в другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют между собой УНИКС и «Зенит» (1-1).