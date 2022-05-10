Итудис заявил, что ЦСКА провалил начало матча с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал причины гостевого поражения своей команды в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ против «Локоматива-Кубань» (82:94).

«Что тут сказать? Мы не начали матч так, как ожидали. Если хотим добиться победы в четвёртом матче, нужно соответствовать уровню жёсткости соперника. Тяжело или нет? Да, это тяжело. Но они на то и профессионалы. У наших игроков есть опыт, у многих он большой. Мы посмотрим видео и оправимся после поражения, мы должны это сделать», - приводит слова Итудиса «Чемпионат».

«Локомотив-Кубань» сократил отставание в серии с ЦСКА – 1-2. Четвертая игра между командами состоится 12 мая в Краснодаре.

Добавим, что в другом полуфинале Единой лиги ВТБ играют между собой УНИКС и «Зенит» (1-1).