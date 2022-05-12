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Центровой «Денвера» Йокич признан самым ценным игроком сезона в НБА

Сербский баскетболист во второй раз кряду получил данную награду.
12 мая 2022 10:14
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба НБА сообщила о том, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признан MVP чемпионата по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2021/22.

Отметим, что 27-летний серб стал обладателем данной награды во второй раз кряду. На счету баскетболиста 74 проведенных матча, в которых он набирал 27,1 очка в среднем за игру. Также игрок совершил 13,8 подбора и отдал 7,9 передачи.

Добавим, что «Денвер» завершил свои выступления в плей-офф НБА на стадии первого раунда, уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (1-4).

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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