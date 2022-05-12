Леброн Джеймс является самым высокооплачиваемым спортсменом года

Ресурс Sportico назвал самых высокооплачиваемых спортсменов года, сообщает RT.

По данным источника, первое место в рейтинге занял баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чей заработок за последние 12 месяцев составил 127 млн. долларов

Второе место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (122 млн.), третье — лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (115 млн), на четвертом —Неймар, выступающий вместе с Месси в «ПСЖ» (103 млн), а на пятом – абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес (89 млн).

Добавим, что в текущем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не вышел в плей-офф НБА, одержав всего 33 победы в 82 матчах регулярного чемпионата.