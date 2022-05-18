ФИБА исключила сборные России и Белоруссии из турниров под своей эгидой

ФИБА приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Как сообщает пресс-служба организации, санкции также коснутся права проведения странами международных соревнований на их территории.

В тех турнирах, в которых обе сборные успели стартовать, их результаты будут аннулированы.

Таким образом, мужская российская команда точно пропустит отбор к Кубку мира, а женская - сам турнир. Кроме того, обе сборные не выступят на чемпионате мира по баскетболу 3х3.