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ФИБА исключила сборные России и Белоруссии из турниров под своей эгидой

Национальные команды пропустят ряд соревнований до дальнейшего уведомления
18 мая 2022 19:28
автор: Александр Шульгин

ФИБА приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Как сообщает пресс-служба организации, санкции также коснутся права проведения странами международных соревнований на их территории.

В тех турнирах, в которых обе сборные успели стартовать, их результаты будут аннулированы.

Таким образом, мужская российская команда точно пропустит отбор к Кубку мира, а женская - сам турнир. Кроме того, обе сборные не выступят на чемпионате мира по баскетболу 3х3.

источник: ФИБА
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