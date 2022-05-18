«Ожидаемое решение». Гомельский - об исключении сборной России из турниров под эгидой ФИБА

Комментатор Владимир Гомельский отреагировал на новость об исключении сборной России из числа участников турниров под эгидой ФИБА.

«Ожидаемое решение в эпоху санкций и в этой политической обстановке. Да и в ФИБА у нас никакого представительства. Участие российских клубов в Евролиге? Евролига в меньшей степени зависит от Международного олимпийского комитета. Лиге наплевать на рекомендации господина Баха. Это не означает, что Евролига не находится под давлением со стороны Евросоюза.

Скорее всего, они дадут свои рекомендации. Как отнесется Евролига - посмотрим. Но надежд немного», - приводит слова Гомельского «Чемпионат».

Напомним, накануне ФИБА приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Как сообщает пресс-служба организации, санкции также коснутся права проведения странами международных соревнований на их территории.

В тех турнирах, в которых обе сборные успели стартовать, их результаты будут аннулированы.

Таким образом, мужская российская команда точно пропустит отбор к Кубку мира, а женская - сам турнир. Кроме того, обе сборные не выступят на чемпионате мира по баскетболу 3х3.