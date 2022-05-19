Добровинский - о перспективах баскетбольного ЦСКА вернуться в Евролигу: У армейцев есть рычаги

- С точки зрения закона, шансы у ЦСКА есть, поскольку ни в одном суде не может быть такого аргумента: «Мы не хотим русских». Но важно, чтобы суд был беспристрастен. Надо бороться и делать эту борьбу публичной для ЦСКА, потому что спорт все равно должен победить. На мой взгляд, у ЦСКА есть очень серьезный аргумент — это деньги. Это самое страшное для Запада. Армейцы могут сделать так, чтобы наложить арест на некие счета Евролиги и, таким образом, увеличить рычаг своего давления. Многое будет зависеть от позиции ЦСКА - встанут ли они против всех, — прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, в большинстве видов спорта на российские клубы и сборные наложены различные санкции на фоне политических событий.