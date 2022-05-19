УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа дома обыграли «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Отметим, что встреча прошла сегодня, 19 мая, в Казани и завершилась победой команды Велимира Перасовича со счетом 90:75 (23:20, 23:23, 25:21, 19:11). Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Марио Хезонья, набрав 36 очков. У краснодарцев больше всего очков набрал нападающий Джонатан Мотли (27 очков).

Таким образом, УНИКС вышел вперед в серии – 1-0. Вторая игра между командами состоится 21 мая в Казани.