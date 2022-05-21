Евгений Пашутин: Российские клубы смогут сохранить потенциал, если даже их отстранят от Евролиги

Бывший главный тренер сборной России Евгений Пашутин прокомментировал возможное отстранение отечественных клубов от Евролиги в следующем сезоне .

Ранее в пресс-службе турнира сообщили, что решение об участии ЦСКА будет принято не позднее конца июля.

«Нужно исходить из того, что есть, и надо, чтобы наш чемпионат, «молодежка» и сборная не потеряли свой класс, а, наоборот, еще и добавили. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, думаю, клубы смогут сохранить свой потенциал», - приводит ТАСС слова Пашутина.

Добавим, что 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии до участия в любых соревнованиях.