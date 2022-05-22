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ЦСКА одержал вторую победу над «Зенитом» в финальной серии Единой лиги ВТБ

Армейский клуб находится в шаге от завоевания трофея.
22 мая 2022 15:53
автор: Владислав Корегин

Баскетболисты ЦСКА на своей площадке обыграли «Зенит» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26).

Отметим, что в составе победившей команды больше всего очков набрал форвард Уилл Клайберн – 19. У соперника лучшим по данном показателю стал защитник Сергей Карасев (20).

Таким образом, подопечные Димитриса Итудиса упрочили свое преимущество в серии – 2-0. Третий матч между командами состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.

Добавим, что в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ играют УНИКС и «Локомотив-Кубань». В данный момент клубы обменялись победами – 1-1.

источник: «Советский спорт»
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