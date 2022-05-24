ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Руководитель Евролиги не видит российские клубы в следующем сезоне турнира

ЦСКА является одним из акционеров турнира.
Руководитель Евролиги не видит российские клубы в следующем сезоне турнира
24 мая 2022 14:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: Евролига

Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу высказался об участии российских клубов в следующем сезоне турнира.

Напомним, что ЦСКА официально уведомил Евролигу о свое намерении вернуться в соревнования.

«ЦСКА является акционером компании, и ничто не мешает им быть акционерами, поэтому они ими останутся. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас», - приводит слова Бертомеу RT, ссылаясь на BasketNews.

Добавим, что победителем Евролиги сезона-2022/23 после отстранения российских команд стал турецкий «Анадолу Эфес».

источник: «RT на русском»
Это интересно:
Руководитель Евролиги не видит российские клубы в следующем сезоне турнира
Руководитель Евролиги не видит российские клубы в следующем сезоне турнира
ЦСКА является одним из акционеров турнира.
24.05.2022 14:52
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Сергей Кущенко: «Зениту» надо пересмотреть некоторые вещи, чтобы переломить ход серии с ЦСКА
Третий матч пройдет в Санкт-Петербурге 25 мая.
22.05.2022 18:00
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА одержал вторую победу над «Зенитом» в финальной серии Единой лиги ВТБ
Армейский клуб находится в шаге от завоевания трофея.
22.05.2022 15:53
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом за третье место в Единой лиге ВТБ
Третья встреча состоится 24 мая в Краснодаре.
21.05.2022 17:55
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Пашутин: Российские клубы смогут сохранить потенциал, если даже их отстранят от Евролиги
ЦСКА, УНИКС и «Зенит» не смогли доиграть текущий чемпионат.
21.05.2022 13:30
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА разгромил «Зенит» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
ЦСКА разгромил «Зенит» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
Игра прошла в Москве.
20.05.2022 22:04
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
ФИБА назвала сборную, которая заменит Россию на Евро-2022
Турнир пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
20.05.2022 21:43
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в первом матче серии за третье место в Единой лиги ВТБ
Казанцы оказались сильнее своего соперника со счетом 90:75.
19.05.2022 21:33
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Добровинский - о перспективах баскетбольного ЦСКА вернуться в Евролигу: У армейцев есть рычаги
Известный юрист Александр Добровинский оценил шансы московского баскетбольного клуба ЦСКА вернуться в Евролигу.
19.05.2022 10:43
Баскетбол
автор: Николай Яременко
Кириленко рассказал, чем займется сборная России по баскетболу после отстранения ФИБА
Национальные команды не смогут принять участия в международных соревнованиях в 2022 году
19.05.2022 09:35
Баскетбол
автор: Александр Шульгин
Расширения РПЛ не будет, «Рубин» и «Арсенал» точно в ФНЛ, проект Кубка лиги в работе. Итоги исполкома РФС
Исполком РФС на своем заседании 24 мая расставлял точки над i. Главная интрига была в формате чемпионата на следующий сезон.
Канада получила от Дании, Казахстан выжил. Итоги 11-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии наступила пора решающих матчей первого этапа - и в одном из них Канада уступила Дании, опустившись на четвертое место в группе.
Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.
Леонардо уволен, на очереди Почеттино и Неймар? Как в «ПСЖ» наступила «диктатура Мбаппе»
Похоже, в «ПСЖ» наступили новые порядки. И все из-за продления контракта с чемпионом мира Килианом Мбаппе.
Запретят ли Слуцкому петь и танцевать? Как в Казани решили не увольнять тренера, который отправил «Рубин» в ФНЛ
Гендиректор клуба из столицы Татарстана на пресс-конференции сообщил о неожиданном кадровом решении.
Кошмар Месси, династия Мальдини и гегемон Гвардиола. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика по итогам выходных, которые назвали новых чемпионов Англии и Италии.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 23.05.2022: на кону 5 750 000 рублей!
23 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
И снова Кучеров, и снова Василевский! Русские звезды «Тампы» одной ногой в полуфинале Кубка Стэнли (видео)
В третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» Андрей Василевский и Никита Кучеров очередной раз были признаны лучшими игроками и привели «Лайтнинг» к третьей подряд победе (5:1).
Золотой суперкамбэк Гвардиолы! Как «Ман Сити» стал чемпионом Англии, превратив за шесть минут 0:2 в 3:2
«Манчестер Сити» в заключительном туре АПЛ совершил крутой камбэк в игре с «Астон Виллой» и восьмой раз стал победителем АПЛ, опередив на очко «Ливерпуль».
Революция в Испании! Как Ферстаппен стал новым лидером чемпионата
Гран-при Испании подарил невероятный сюжет: действующий чемпион мира Макс Ферстаппен пришел к финишу первым и опередил в общем зачете Шарля Леклера, который досрочно покинул каталонскую трассу.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика