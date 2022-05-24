Руководитель Евролиги не видит российские клубы в следующем сезоне турнира

Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу высказался об участии российских клубов в следующем сезоне турнира.

Напомним, что ЦСКА официально уведомил Евролигу о свое намерении вернуться в соревнования.

«ЦСКА является акционером компании, и ничто не мешает им быть акционерами, поэтому они ими останутся. Нет никаких юридических причин для того, чтобы вывести ЦСКА из структуры Евролиги. Но когда мы говорим об участии, это невозможно сделать для обеих сторон прямо сейчас», - приводит слова Бертомеу RT, ссылаясь на BasketNews.

Добавим, что победителем Евролиги сезона-2022/23 после отстранения российских команд стал турецкий «Анадолу Эфес».