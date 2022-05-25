«Зенит» добился первой победы в финальной серии с ЦСКА

«Зенит» на своей площадке обыграл ЦСКА в третьем матче финала Единой лиги ВТБ со счетом 93:79 (29:23, 24:21, 21:15, 19:20).

Отметим, что в составе победителей больше всего очков набрал Джордан Мики – 23. У армейцев лучшим по этому показателю стали два игрока: Уилл Клайберн и Никола Милутинов (по 14).

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии – 2-0. Четвертый матч между командами состоится 27 мая также на площадке «Зенита».

Напомним, что в матче за бронзу казанский УНИКС ведет (2-1) в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».