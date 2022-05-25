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Итудис - о поражении ЦСКА от «Зенита»: Сегодня они были лучше нас

Соперники борются за победу в Единой лиге ВТБ.
25 мая 2022 23:04

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий после поражения армейцев в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом» (93:79).

«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были лучше нас. В зале была отличная атмосфера. Нам остается проанализировать свои ошибки и сыграть лучше», - приводит слова Итудиса пресс-служба московского клуба.

Отметим, что в составе победителей больше всего очков набрал Джордан Мики – 23. У армейцев лучшим по этому показателю стали два игрока: Уилл Клайберн и Никола Милутинов (по 14).

Клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии – 2-0. Четвертый матч между командами состоится 27 мая также на площадке «Зенита».

Напомним, что в матче за бронзу казанский УНИКС ведет (2-1) в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».

источник: БК ЦСКА
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