Паскуаль - о победе над ЦСКА: Показали очень результативный и качественный баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий после победы своей команды в третьем матче серии финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА (93:79).

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на арену. Это была невероятная поддержка. В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол», - приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Отметим, что в составе победителей больше всего очков набрал Джордан Мики – 23. У армейцев лучшим по этому показателю стали два игрока: Уилл Клайберн и Никола Милутинов (по 14).

Клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии – 2-0. Четвертый матч между командами состоится 27 мая также на площадке «Зенита».

Напомним, что в матче за бронзу казанский УНИКС ведет (2-1) в серии с краснодарским «Локомотивом-Кубанью». .