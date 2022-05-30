«Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии

Баскетболисты «Зенита» нанесли поражение игрокам ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32).

Весомый вклад в победу своей команды внес Билли Бэрон, набравший 21 очко. У красно-синих отличился Никола Милутинов, в активе которого 15 очков и 10 подборов.

К слову, самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Алексей Швед. Он принес команде 32 очка.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Следующий матч команды проведут 2 июня в Санкт-Петербурге.