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«Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии

Питерцы вырвали победу с разницей в два очка.
30 мая 2022 22:17
автор: Артур Гичунцев

Баскетболисты «Зенита» нанесли поражение игрокам ЦСКА в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32).

Весомый вклад в победу своей команды внес Билли Бэрон, набравший 21 очко. У красно-синих отличился Никола Милутинов, в активе которого 15 очков и 10 подборов.

К слову, самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Алексей Швед. Он принес команде 32 очка.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Следующий матч команды проведут 2 июня в Санкт-Петербурге.

источник: «Советский спорт»
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