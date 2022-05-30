Итудис прокомментировал поражении ЦСКА от «Зенита»: Соперник контролировал ход матча

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий после поражения своей команды в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ от петербургского «Зенита» (95:97).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Это был сложный матч. В целом, мы проиграли эту встречу в защите. Даже при том, что мы совершили камбэк, соперники контролировали ход матча», - приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.

Весомый вклад в победу своей команды внес Билли Бэрон, набравший 21 очко. У красно-синих отличился Никола Милутинов, в активе которого 15 очков и 10 подборов. К слову, самым результативным игроком поединка стал защитник армейцев Алексей Швед. Он принес команде 32 очка.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Следующий матч команды проведут 2 июня в Санкт-Петербурге.