Кириленко рассказал о возможных матчах сборной России после отстранения от международных турниров

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что национальная команда планирует провести летом товарищеские матчи.

Напомним, что ФИБА временно отстранил сборные и клубы из России от международных стартов.

«Уверен, что будут какие-то товарищеские игры. Может, с Белоруссией, может, наши сборные сыграют между собой, но не это главная цель. Цель - устранить свои пробелы именно в баскетбольном отношении и дать отдых тем игрокам сборной, кто этого заслуживает», - приводит ТАСС слова Кириленко.

Добавим, что мужская и женская национальные команды не примут участие в предстоящих Кубках мира.