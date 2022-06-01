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Кириленко рассказал о возможных матчах сборной России после отстранения от международных турниров

Сборная Черногории заменит российскую команду на Евро-2022.
01 июня 2022 18:20
автор: Александр Поволоцкий

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что национальная команда планирует провести летом товарищеские матчи.

Напомним, что ФИБА временно отстранил сборные и клубы из России от международных стартов.

«Уверен, что будут какие-то товарищеские игры. Может, с Белоруссией, может, наши сборные сыграют между собой, но не это главная цель. Цель - устранить свои пробелы именно в баскетбольном отношении и дать отдых тем игрокам сборной, кто этого заслуживает», - приводит ТАСС слова Кириленко.

Добавим, что мужская и женская национальные команды не примут участие в предстоящих Кубках мира.

источник: ТАСС
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