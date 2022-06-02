«Зенит» затащил ЦСКА в седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ

В шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ питерский «Зенит» дома обыграл ЦСКА и сравнял счет в противостоянии.

Встреча завершилась со счетом 82:63 в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком с 17 очками стал Мики Джордан. У гостей наибольшим количеством набранных результативных баллов отметились Алексей Швед и Никола Милутинов (по 14).

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий, седьмой поединок состоится в Москве 5 июня.

Единая лига ВТБ. Финал

6-й матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 82:63 (16:21, 23:12, 20:15, 23:15)

Счет в серии: 3-3.