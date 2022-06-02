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Итудис - о поражении от «Зенита»: Беру ответственность на себя

Армейцы рискуют остаться без титула по итогам сезона
02 июня 2022 23:50
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал результат шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против питерского «Зенита».

«Зенит был лучше, особенно с середины второй четверти. Мы промазали много своих бросков. Не хватало огня в глазах. У нас уже был шанс победить перед своими болельщиками. Постараемся исправиться и сыграть стабильно на протяжении длительного отрезка. 15 минут недостаточно. Беру на себя ответственность за то, как команда выглядела сегодня. Мы с полным энтузиазмом подойдем к игре в воскресенье», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 82:63 в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком с 17 очками стал Мики Джордан. У гостей наибольшим количеством набранных результативных баллов отметились Алексей Швед и Никола Милутинов (по 14).

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий, седьмой поединок состоится в Москве 5 июня.

источник: «РИА Новости»
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