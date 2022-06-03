Кириленко назвал финальную серию между «Зенитом» и ЦСКА лучшей в истории Единой лиги ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился своими впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ между питерским «Зенитом» и действующим чемпионом ЦСКА.

«Уже невозможно найти билеты. Мне, наверное, уже написали человек двести с просьбой помочь попасть на игру 5 июня. Отвечаю: «Ребят, я все понимаю, но это не ко мне». Ажиотаж мощнейший, финал действительно лучший в истории, думаю, еще минимум несколько лет эта планка продержится. Уверен, что в воскресенье увидим полный «Мегаспорт» и отличную игру», - приводит слова Кириленко «РИА Новости».

Напомним, после шести матчей счет в противостоянии равный - 3-3. Решающая игра пройдет 5 июня в Москве.