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Кириленко назвал финальную серию между «Зенитом» и ЦСКА лучшей в истории Единой лиги ВТБ

Команды определят победителя в седьмом матче
03 июня 2022 18:13
автор: Александр Шульгин

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился своими впечатлениями от финальной серии Единой лиги ВТБ между питерским «Зенитом» и действующим чемпионом ЦСКА.

«Уже невозможно найти билеты. Мне, наверное, уже написали человек двести с просьбой помочь попасть на игру 5 июня. Отвечаю: «Ребят, я все понимаю, но это не ко мне». Ажиотаж мощнейший, финал действительно лучший в истории, думаю, еще минимум несколько лет эта планка продержится. Уверен, что в воскресенье увидим полный «Мегаспорт» и отличную игру», - приводит слова Кириленко «РИА Новости».

Напомним, после шести матчей счет в противостоянии равный - 3-3. Решающая игра пройдет 5 июня в Москве.

источник: «РИА Новости»
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