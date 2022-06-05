Базаревич назначен главным тренером «Самары»

Бывший главный тренер сборной России Базаревич нашел новое место работы.

Как сообщает официальный сайт «Самары», 57-летний специалист назначен наставником клуба. Соглашение с Базаревичем подписано на два года. «Самара» в минувшем сезоне выступала в первом дивизионе Суперлиги, а в следующем может принять участие в Единой лиге ВТБ.

Отмечается, что в тренерский штаб команды также вошли Дмитрий Базаревич, Владислав Коновалов и Александр Полинкевич.

Напомним, что Базаревич возглавлял мужскую сборную России с 2016 по 2021 год. Команда не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио, после этого специалист был уволен.