«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в седьмом матче ЦСКА

В седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на своей площадке уступил «Зениту» - 76:67.
Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию со счетом 4-3 и завоевал титул.
Самым результативным игроком встречи американский форвард «Зенита» Джордан Мики. В его активе 18 очков и семь подборов.
У армейцев 17 очков набрал Каспер Уэир. Также в его активе один подбор.
Добавим, что «Зенит» в первый раз в своей истории стал чемпионом России
ЦСКА удерживал титул с 2003 года.
Единая лига ВТБ
Финал
Третий матч
ЦСКА (Москва) - »Зенит» (Санкт-Петербург) - 75:81 (19:25, 23:19, 20:12, 13:24)
Счет в серии: 3
источник: «Советский спорт»