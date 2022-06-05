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«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в седьмом матче ЦСКА

Армейцы выигрывали национальный чемпионат 27 раз.
«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в седьмом матче ЦСКА
05 июня 2022 16:07
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: БК "Зенит"

В седьмом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на своей площадке уступил «Зениту» - 76:67.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию со счетом 4-3 и завоевал титул.

Самым результативным игроком встречи американский форвард «Зенита» Джордан Мики. В его активе 18 очков и семь подборов.

У армейцев 17 очков набрал Каспер Уэир. Также в его активе один подбор.

Добавим, что «Зенит» в первый раз в своей истории стал чемпионом России

ЦСКА удерживал титул с 2003 года.

Единая лига ВТБ

Финал

Третий матч

ЦСКА (Москва) - »Зенит» (Санкт-Петербург) - 75:81 (19:25, 23:19, 20:12, 13:24)

Счет в серии: 3

источник: «Советский спорт»
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