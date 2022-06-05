«Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в седьмом матче ЦСКА

Венгры не встали на колени — и впервые за 60 лет победили Англию! Сенсации в Лиге наций продолжаются

<p>Венгры не встали на колени перед Англией, Манчини устоял с дублерами перед Германией. Лига наций продолжает удивлять В очередной игровой день в Лиге наций фавориты</p>