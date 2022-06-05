«Евролигу начнут забывать»: глава ОКР - о финальной серии Единой лиги ВТБ

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал итог финальной серии Единой лиги ВТБ между питерским «Зенитом» и ЦСКА.

«Шикарный финал. Думаю, болельщики с лихвой получили компенсацию за отсутствие Евролиги в этом сезоне. Все, кто сегодня играл, заслуживают самых высоких похвал - как в команде победителей, так и среди проигравших.

Атмосфера в зале была шикарной. Думаю, что сегодня был действительно большой праздник. Если такие серии будут и в следующем сезоне, то про Евролигу начнут забывать», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, питерцы одержали победу в серии со счетом 4-3 и впервые в своей истории и в истории турнира стали чемпионами, прервав многолетнюю гегемонию армейцев.