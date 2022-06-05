Корстин - о финальной серии Единой лиги ВТБ: ЦСКА и «Зенит» показали все, на что они способны

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала результат финальной серии турнира.
Напомним, что «Зенит» обыграл московский ЦСКА в седьмом матче со счетом 81:75. Команда из Санкт-Петербурга впервые в истории стала победителем турнира.
«ЦСКА и «Зенит» показали все, на что они способны. У ЦСКА, может, не во всей красе проявил Уилл Клайберн, не хватило его мастерства, в конце травму получил Алексей Швед, его бросков не хватило. У «Зенита» выгнали тренера, они поставили своим игрокам такую игру, что они не растерялись, доиграли до конца, они знали свою задачу и выиграли без главного тренера», - приводит ТАСС слова Корстин.
Отметим, что ЦСКА выигрывал чемпионат России 27 раз.
источник: ТАСС