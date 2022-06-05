Президент ЦСКА Ватутин: Мы вернемся, мы обязательно вернемся

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин поздравил «Зенит» с победой в Единой лиге ВТБ, а также пообещал, что трофей обязательно вернется в столицу.

«Поздравляю «Зенит», они провели отличную серию, показали характер. Огромное спасибо болельщикам обеих команд.

Не могу упрекнуть свою команду, ей можно гордиться. Несмотря на все проблемы, мы играли со страстью и характером. Благодарен всем, кто не уехал и остался в команде, а также тем, кто пришел и делал все, что мог. Мы вернемся, обязательно вернемся. О том, что будет завтра, поговорим позже. Сегодня надо отметить окончание сезона», - приводит слова руководителя армейцев Sport24.ru.

Напомним, в финальной серии ЦСКА уступил питерцам со счетом 3-4 и остался без трофея впервые с 2011 года, когда победа досталась подмосковным «Химкам».

Во всех остальных сезонах, начиная с 2008 года, армейцы занимали первое место.