Александр Медведев: Преимуществом «Зенита» над ЦСКА было разнообразие в защите и нападении

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в Единой лиге ВТБ.
Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга обыграл московский ЦСКА в седьмом матче со счетом 81:75. »Зенит» впервые в истории стала победителем турнира.
«Разнообразная, слаженная, воодушевленная игра, работа тренерского штаба, я думаю, что преимуществом «Зенита» было разнообразие в защите и нападении. «Зенит» уступал по физическим данным, но за счет организации игры смог противостоять ЦСКА и победить», - приводит ТАСС слова Медведева.
Добавим, что ранее «Зенит» четыре раза становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ.
источник: ТАСС