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Александр Медведев: Преимуществом «Зенита» над ЦСКА было разнообразие в защите и нападении

Клуб из Санкт-Петербурга впервые в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ.
05 июня 2022 19:52
автор: Александр Поволоцкий

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в Единой лиге ВТБ.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга обыграл московский ЦСКА в седьмом матче со счетом 81:75. »Зенит» впервые в истории стала победителем турнира.

«Разнообразная, слаженная, воодушевленная игра, работа тренерского штаба, я думаю, что преимуществом «Зенита» было разнообразие в защите и нападении. «Зенит» уступал по физическим данным, но за счет организации игры смог противостоять ЦСКА и победить», - приводит ТАСС слова Медведева.

Добавим, что ранее «Зенит» четыре раза становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

источник: ТАСС
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