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Евгений Пашутин официально возглавил «Парму»

Ранее пермскую команду тренировал Вячеслав Шушаков.
13 июня 2022 10:42
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Пармы» сообщила о том, что новым главным тренером клуба стал Евгений Пашутин.

По информации источника, 53-летний специалист заключил с пермской командой двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Ранее наставником клуба был Вячеслав Шушаков, под руководством которого коллектив занял пятое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ.

Напомним, что ранее в своей карьере Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту», УНИКС, ЦСКА и «Уралмаш». Также он тренировал национальную и молодежную сборные России. Специалист является чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России и Кубка Европы.

источник: БК «Парма»
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