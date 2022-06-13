Евгений Пашутин официально возглавил «Парму»

Пресс-служба «Пармы» сообщила о том, что новым главным тренером клуба стал Евгений Пашутин.

По информации источника, 53-летний специалист заключил с пермской командой двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Ранее наставником клуба был Вячеслав Шушаков, под руководством которого коллектив занял пятое место в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ.

Напомним, что ранее в своей карьере Пашутин возглавлял «Локомотив-Кубань», «Автодор», «Канту», УНИКС, ЦСКА и «Уралмаш». Также он тренировал национальную и молодежную сборные России. Специалист является чемпионом Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России и Кубка Европы.