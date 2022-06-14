Сергей Кущенко: Российские клубы близки к тому, чтобы Евролига заплатила им до 500 тысяч евро

Президент Единой лиги ВТБ рассказал о возможной компенсации от Евролиги, которую могут получить российский клубы.

Напомним, что от из состава участников соревнований в минувшем сезоне были исключены московский ЦСКА, казанский «УНИКС» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Есть конструкция, по которой Евролига должна нам оказывать поддержку спонсорских контрактов именно банка ВТБ. В этой части Евролига должна нам всё выплатить, мы достигаем такой договоренности, участникам должны выплатить по 100 тысяч евро. Также наши клубы-участники близки к тому, чтобы Евролига заплатила им до полумиллиона евро за то, что им не позволили доиграть», — приводит «Чемпионат» слова Сергея Кущенко.

Добавим, что ранее руководитель Евролиги Жорди Бертомеу заявил о том, что не видит российские клубы в следующем сезоне турнира