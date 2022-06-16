Клубы Евролиги проголосовали за отстранение российских команд в следующем сезоне, сообщает BasketNews.com.

В турнире должны были участвовать один из акционеров ЦСКА и победитель Единой лиги ВТБ «Зенит».

За дисквалификацию России проголосовали 7 из 11 команд-акционеров Евролиги, против - две, еще два клуба воздержались от решения.

После раздачи уайлд-кард было определено, что в Евролиге следующего сезона примут участие «Анадолу Эфес» (Турция), «Реал», «Барселона», «Баскония», «Валенсия» (все - Испания), «Олимпиакос», «Панатинаикос» (оба - Греция), «Монако», АСВЕЛ (оба - Франция) «Армани» (Италия), «Бавария» (Германия), «Маккаби» (Израиль), «Фенербахче» (Турция), «Црвена Звезда», «Партизан» (оба - Сербия), «Жальгирис» (Литва) и «Болонья» (Италия).