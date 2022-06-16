Кущенко объяснил завистью отстранение российских клубов от Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на решение об отстранении российских клубов от участия в Евролиге в сезоне-2022/2023.

«Ожидаемое решение. Мы предполагали такое развитие событий. Мы готовы к следующем сезону, а они пускай завидуют. Надеемся, что чемпионат получится ещё интереснее», - приводит слова Кущенко «Чемпионат».

В турнире должны были участвовать один из акционеров ЦСКА и победитель Единой лиги ВТБ «Зенит».

За дисквалификацию России проголосовали 7 из 11 команд-акционеров Евролиги, против - две, еще два клуба воздержались от решения.