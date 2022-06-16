«Это политическое решение». В Госдуме - об отстранении российских клубов от Евролиги

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог отреагировал на решение об отстранении российских клубов от участия в Евролиге в сезоне-2022/2023.

«Евролига даже не предприняла попытки для переговоров, для решения вопроса методами спортивной дипломатии. Это политическое решение», - приводит слова Пирога «СЭ».

В турнире должны были участвовать один из акционеров ЦСКА и победитель Единой лиги ВТБ «Зенит».

За дисквалификацию России проголосовали 7 из 11 команд-акционеров Евролиги, против - две, еще два клуба воздержались от решения.