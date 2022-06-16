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Ватутин уверен, что никто не остался в выигрыше после отстранения российских клубов от Евролиги

ЦСКА и «Зенит» не выступят в главном клубном турнире Старого Света.
16 июня 2022 17:58

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на решение об отстранении российских клубов от участия в Евролиге в сезоне-2022/2023.

«По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно. Уверен, выигравших от этого нет. К слову, Жорди Бертомеу также отметил, что это вынужденный политический шаг», - приводит слова Ватутина пресс-служба армейцев.

В турнире должны были участвовать один из акционеров ЦСКА и победитель Единой лиги ВТБ «Зенит».

За дисквалификацию России проголосовали 7 из 11 команд-акционеров Евролиги, против - две, еще два клуба воздержались от решения.

источник: БК ЦСКА
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