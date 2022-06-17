«Голден Стэйт» в шестой раз стал чемпионом НБА

«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА сезона-2021/22.

В финальной серии команда, которой руководит Стив Керр, встречалась с «Бостоном».

Серия завершилась победой «Уорриорз» в шести встречах со счетом 4-2.

В завершающем шестом матче «Голден Стэйт» обыграли «Бостон» со счетом 103:90.

Самые результативные игроки обеих команд Джейлен Браун у проигравших и Стефен Карри у победителей набрали по 34 очка.

Карри, в итоге, был признан MVP финальной серии. Защитник «Бостона» в среднем набирал 31,2 очка, делал 6 подборов и отдавал 5 передач.

Добавим, что «Голден Стэйт» победил в НБА в шестой раз в своей истории и в четвертый - за последние восемь лет.