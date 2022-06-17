Македонец Эмиль Райкович назначен на должность главного тренера ЦСКА

Стало известно имя нового главного тренера ЦСКА. Им стал македонец Эмиль Райкович.

Как сообщает клубная пресс-служба армейцев, 43-летний специалист подписал с красно-синими двухлетний контракт. Таким образом, он занимал на данном посту грека Димитриса Итудиса.

Напомним, что ранее Райкович возглавлял «Автодор». Он руководил командой с июля 2021-го по март 2022 года. Также в своей карьере македонец тренировал «Астану». В сезоне-2018/19 он был признан лучшим тренером года Единой лиги ВТБ. В том сезоне клуб из Нур-Султана вышел в плей-офф турнира.

С 2021 года Райкович занимал должность наставника сборной Казахстана, с которой успешно провел квалификацию Кубка Азии.