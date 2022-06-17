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Македонец Эмиль Райкович назначен на должность главного тренера ЦСКА

Ранее стан армейцев покинул Димитрис Итудис.
Македонец Эмиль Райкович назначен на должность главного тренера ЦСКА
17 июня 2022 16:19
автор: Владислав Корегин
автор фото: БК ЦСКА

Стало известно имя нового главного тренера ЦСКА. Им стал македонец Эмиль Райкович.

Как сообщает клубная пресс-служба армейцев, 43-летний специалист подписал с красно-синими двухлетний контракт. Таким образом, он занимал на данном посту грека Димитриса Итудиса.

Напомним, что ранее Райкович возглавлял «Автодор». Он руководил командой с июля 2021-го по март 2022 года. Также в своей карьере македонец тренировал «Астану». В сезоне-2018/19 он был признан лучшим тренером года Единой лиги ВТБ. В том сезоне клуб из Нур-Султана вышел в плей-офф турнира.

С 2021 года Райкович занимал должность наставника сборной Казахстана, с которой успешно провел квалификацию Кубка Азии.

источник: БК ЦСКА
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