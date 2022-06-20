Паскуаль продолжит работу с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль продолжит работу в команде.

Контракт 49-летнего специалиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до середины 2024 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Паскуаль возглавит «Маккаби» из Тель-Авива.

«У Хави действующий контракт с «Зенитом», он продолжит выполнять его в новом сезоне. Все публикации относительно ухода тренера этим летом – не более чем спекуляции. Мы не рассматривали другие предложения», – приводит «Спорт-Экспресс» слова официального представителя специаоиста Вадима Михалевского.

Напомним, что в финальной серии минувшего сезона Единой лиги вТБ «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счетом 4-3.