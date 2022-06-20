Воронцевич продлил контракт с УНИКСом

Форвард сборной России Андрей Воронцевич продолжит выступать за УНИКС.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, стороны не стали активировать опцию выхода из соглашение. Детали договора с 34-летним баскетболистом не разглашаются.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич принял участие в 25 играх, набирая в среднем 7,8 очка.

Напомним, что в 2021 году форвард играл за «Нижний Новгород», после чего перешел в УНИКС. Ранее Воронцевич также выступал за новосибирский «Сибирьтелеком-Локомотив» и московский ЦСКА.