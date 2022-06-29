Фридзон продолжит карьеру в «Зените»

Российский баскетболист Виталий Фридзон продлил контракт с «Зенитом».
Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, новое соглашение с 35-летним спортсменом будет действовать один год.
Отметим, что Виталий пополнил состав «Зенита» летом 2020 года. Ранее он играл за подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.
Добавим, что в минувшем сезоне Фридзон принял участие в 18 играх, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,9 передачи.
источник: БК «Зенит»