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Фридзон продолжит карьеру в «Зените»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 является шестикратным победителем Единой лиги ВТБ.
29 июня 2022 14:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский баскетболист Виталий Фридзон продлил контракт с «Зенитом».

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, новое соглашение с 35-летним спортсменом будет действовать один год.

Отметим, что Виталий пополнил состав «Зенита» летом 2020 года. Ранее он играл за подмосковные «Химки», краснодарский «Локомотив-Кубань» и ЦСКА.

Добавим, что в минувшем сезоне Фридзон принял участие в 18 играх, в которых в среднем набирал 3,2 очка, совершал 1,4 подбора и отдавал 0,9 передачи.

источник: БК «Зенит»
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