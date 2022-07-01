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Самый ценный игрок НБА подписал рекордный контракт с «Денвером»

Стороны заключили самый крупное соглашение в истории лиги
01 июля 2022 09:20
автор: Александр Шульгин

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич продлил контракт с клубом на рекордных для НБА условиях.

Как сообщает в своих соцсетях журналист портала The Athletic Шэмс Чарания, за следующие пять лет выступления в составе команды игрок получит 264 миллиона долларов.

Напомним, средняя статистика Йокича в сезоне - 27,1 очка, 13,8 подбора, 7,9 передачи, 1,47 перехвата и 0,85 блок-шота за игру.

27-летний серб дважды подряд признавался самым ценным игроком лиги, а его клуб в сезоне 2021/22 вышел в плей-офф, однако вылетел в первом же раунде, проиграв будущему победителю - «Лос-Анджелес Лейкерз».

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