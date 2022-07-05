РУСАДА дисквалифицировало игрока «Зенита» Кулагина на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Атакующий защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин не сможет принять участие в любых официальных соревнованиях в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба РУСАДА, 30-летний баскетболист был дисквалифицирован на три месяца в связи с нарушением антидопинговых правил, а именно пунктов 4.1 (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена) и 4.2 (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода).

Согласно данным источника, дисквалификация защитника будет отсчитываться с 24 июня.

Напомним, что Кулагин вернулся в «Зенит» в прошлом году. Ранее он выступал за петербуржцев в период с 2014 по 2015 годы. По итогам сезона-2021/22 сине-бело-голубые стали победителями Единой лиги ВТБ.