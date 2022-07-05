Баскетболист «Зенита» Кулагин обвиняется в приеме наркотических веществ

Названо запрещенное вещество, найденное в допинг-пробе баскетболиста «Зенита» Дмитрия Кулагина.

Напомним, что 5 июля РУСДА объявило о трехмесячной дисквалификации спортсмена. Отстранение защитника будет отсчитываться с 24 июня.

По данным «РИА Новости», в пробе Кулагина найдены каннабиноиды, которые встречаются в гашише и марихуане. Отметим, что за прием данного допинга в соревновательный период предусмотрена дисквалификация до двух лет.

Напомним, что Кулагин вернулся в «Зенит» в прошлом году. Ранее он выступал за петербуржцев в период с 2014 по 2015 годы. По итогам сезона-2021/22 сине-бело-голубые стали победителями Единой лиги ВТБ.