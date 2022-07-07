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Американская баскетболистка Грайнер признала вину в контрабанде наркотических веществ

Спортсменку задержали в феврале.
07 июля 2022 17:33
автор: Максим Скороходов

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала свою в вину в контрабанде наркотических веществ.

«Мисс Грайнер признает вину, она утверждает, что у нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление», - приводит ТАСС заявление в суде переводчика баскетболистки.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

источник: ТАСС
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