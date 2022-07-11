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«Зенит» заключил двухлетний контракт с американским защитником Томассоном

Ранее в России баскетболист выступал за ярославский «Буревестник».
«Зенит» заключил двухлетний контракт с американским защитником Томассоном
11 июля 2022 14:15
автор: Владислав Корегин
автор фото: БК «Зенит»

«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, что к команде присоединился защитник испанской «Манресы» Джо Томассон.

По информации источника, 28-летний американец подписал с сине-бело-голубыми двухлетний контракт. За петербуржцев баскетболист будет выступать под 32-м номером.

Отметим, что ранее в своей карьере Томассон уже выступал в России за ярославский «Буревестник». Также на счету игрока матчи в составе «Хапоэля», польских «Зелена-Гуры», «Старта» и «Польфармы», а также «Динамо» из Бухареста.

В сезоне-2021/22 Томассон в среднем за игру набирал 12,9 очка, совершал 3,2 подбора и делал 3,7 передачи.

источник: БК «Зенит»
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