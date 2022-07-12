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Леброн Джеймс раскритиковал правительство США за отсутствие поддержки Грайнер

31-летняя баскетболистка находится под стражей в России за контрабанду наркотических веществ.
12 июля 2022 23:48
автор: Максим Скороходов

Четырехкратный чемпион НБА, нападающий «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс раскритиковал правительство США за действия в истории с баскетболисткой Бриттни Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

- Ощущает ли она, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал: «Хочу ли я вообще вернуться в Америку?» - приводит слова Леброна Sports Illustrated.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

источник: Sports Illustrated
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