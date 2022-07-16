Американский форвард Хантер перешел в УНИКС

Американский форвард Винс Хантер пополнил состав казанского УНИКСа.

Как сообщает пресс-служба команды из Татарстана, соглашение с 27-летним баскетболистом подписано по схеме 1+1. Такие же контракты получили два других новичка казанского клуба: Джален Рейнольдс и Дэрил Мэйкон.

Отметим, что играл в НБА за «Мемфис» в сезоне 2017/2018. Также американец играл в саратовском «Автодоре»

Кроме того, Винс выступал за «Панатинаикос», «АЕК», «Виртус» и «Метрополитан 92».

В сезоне 2020/2021 американец был признан самым ценным игроком топ-16 Еврокубка.