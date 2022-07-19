Самый ценный игрок Единой лиги ВТБ Хезонья покинул УНИКС

Пресс-служба УНИКСа сообщила о том, что из команды ушел нападающий Марио Хезонья.

По информации источника, 27-летний хорват продолжит карьеру в другом клубе. Ранее в СМИ появилась новость, что игрок подпишет контракт с мадридским «Реалом».

– Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца! – сказал баскетболист.

Напомним, что Хезонья выступал за УНИКС с 2021 года. По итогам сезона-2021/22 он стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В прошедшем турнире форвард отыграл за казанцев 30 матчей. В среднем за одну встречу он набирал 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.

Вместе с УНИКСом Хезонья стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.