«Мир потерял легенду». Майкл Джордан - о смерти Расселла

Легендарный атакующий защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан отреагировал на новость о смерти самого титулованного баскетболиста в истории НБА Билла Расселла.

«Билл Расселл был первопроходцем – как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришел в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», - приводит слова Джордана журналист Шэмс Чарания.

Напомним, об уходе Расселла стало известно накануне. Легенде было 88 лет.

Билл 11 раз завоевывал чемпионский титул в лиге. Для этого ему понадобилось 13 сезонов. На протяжении всей своей карьеры он выступал в составе «Бостона».